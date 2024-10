Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend neblig, Abkühlung auf 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in höheren Lagen zumindest zeitweise klar. In vielen Niederungen zunehmend neblig. Bis zum frühen Morgen Temperaturrückgang auf 10 bis 5 Grad. Morgen bleibt es teils neblig-trüb, teils freundlich. Besonders viel Sonne gibt es in den Alpen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten: Keine wesentliche Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 20:00 Uhr