Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend klar. Tiefstwerte +3 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, am frühen Morgen örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 2 Grad. Morgen viel Sonne, dann bis Mittwoch meist freundlich. Am Mittwoch Nachmittag Schauer. Höchstwerte 8 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 20:00 Uhr