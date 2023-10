Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend klar. Tiefstwerte +3 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, aber auch Schauer und lebhafter Wind. In der Nacht zunehmend klar, in der Früh örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 2 Grad. Bis Mittwoch oft freundlich, vor allem morgen viel Sonne. Am Mittwoch Nachmittag wieder Schauer. Höchstwerte 8 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 18:00 Uhr