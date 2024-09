Das Wetter in Bayern: in der Nacht zunehmend klar, später örtlich Nebel

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend klar, zum Morgen hin örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Am Wochenende viel Sonne, ab Sonntagnachmittag immer mehr Wolken und dann örtlich Schauer und Gewitter. 23 bis 31 Grad. Am Montag bewölkt, zeitweise Regen und deutlich kühler.

