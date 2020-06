Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend gewittrig

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kann es zu teils ergiebigen, vielfach gewittrigen Regenfällen kommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor kräftigen Gewittern in Teilen Frankens, Schwabens, Oberbayerns und der Oberpfalz. Die Temperaturen gehen auf 16 bis 12 Grad zurück. In den nächsten Tagen ist es weiterhin bewölkt mit zum Teil länger anhaltenden, örtlich gewittrigen Regenfällen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 15 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 23:00 Uhr