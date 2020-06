Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend gewittrig

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht allmählich zunehmende Neigung zu teils ergiebigen, vielfach gewittrigen Regenfällen. Temperaturrückgang auf 16 bis 12 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: In den nächsten Tagen weiterhin bewölkt mit zum Teil länger anhaltenden, örtlich gewittrigen Regenfällen. In den Nächten Abkühlung auf 15 bis 11 Grad, Tageshöchstwerte 15 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 18:00 Uhr