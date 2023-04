Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, später Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Traditionelle Ostermärsche sind zuende gegangen

Bonn: Mit den letzten Ostermärschen unter anderem in Hamburg und Frankfurt am Main sind am heutigen Montag die traditionellen Demonstrationen der Friedensbewegung zuende gegangen. Die Organisationen des Netzwerks Friedenskooperative gaben bekannt, die Teilnehmerzahlen hätten in etwa auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Zum zweiten Mal in Folge hatten die Ostermärsche unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gestanden. Die Veranstalter räumten ein, dass es innerhalb der Friedensbewegung Meinungsdifferenzen gebe, was für Schlussfolgerungen man aus dem völkerrechtswidrigen Krieg Russlands ziehen solle. Es herrsche aber Einigkeit bei der Forderung nach Verhandlungen und der deutlichen Kritik an der Aufrüstung.

