Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, Schneefall und Glättegefahr

Das Wetter in Bayern: In der Nacht nimmt die Bewölkung zu, von Südwesten her intensiver Schneefall, der später in Regen übergeht. Dabei Gefahr durch Eisglätte! Tiefstwerte um -5 Grad. Morgen meist dichte Wolken und zeitweise Regen, nach Nordosten hin anfangs noch Schnee oder gefrierender Regen. Am Dreikönigstag teils wolkig, teils freundlich und meist trocken. Es wird wieder milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr