Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, am Tag wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, am Bodensee und im Allgäu kann es regnen. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und einzelnen Schauern und Gewittern. An den Alpen öfter Regen. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. Am Freitag weitgehend trocken mit Sonne und Wolken, am Samstag wieder unbeständig mit Schauern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 01:00 Uhr