Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst klar, Tiefstwerte 8 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht erst klar oder nur leicht bewölkt, später von Westen her wolkiger, in Unterfranken zum Morgen hin Regen. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen überwiegend bewölkt mit Regen, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Am Donnerstag ebenfalls wechselhaft. Am Freitag freundlicher. Tageshöchstwerte zunächst bis 19, am Freitag bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 20:00 Uhr