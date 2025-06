Das Wetter in Bayern: In der Nacht zum Teil noch schauerartiger Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken meist trocken. Weiter südlich zieht sich schauerartiger Regen in Richtung Alpen zurück. Tiefstwerte bei 15 bis 7 Grad. Morgen anfangs meist freundlich. Im Tagesverlauf Wolken und neuer Regen. Auch Mittwoch und Donnerstag wechselhaft, bei maximal 19 bis 30 Grad.

