Das Wetter in Bayern: In der Nacht zieht Regen auf, morgen trüb, örtlich auch Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend Richtung Osten und Süden teilweise klar, sonst bewölkt, in Teilen Frankens kann es regnen. In der Nacht gebietsweise Schauer bei 6 bis 1 Grad. Morgen im Süden Regen, der später teils in Schnee übergeht; im Norden auch etwas Sonne. Dabei recht windig. Freitag und Samstag wechselhaft. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 17:00 Uhr