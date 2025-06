Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, Tiefstwerte 15 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald zeitweise Regen, sonst vorübergehend abklingende Schauer, nach Mitternacht von Hessen her aber neuer Regen. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Morgen sehr windig und unbeständig mit Schauern und Gewittern, zum Abend hin auch einige sonnige Abschnitte möglich. Am Pfingstmontag meist trocken mit Sonne und Wolken. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Am Dienstag viel Sonnenschein bei 20 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 19:30 Uhr