Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, Tiefstwerte 12 bis Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden und in der Nacht weiterhin bewölkt und vor allem an den Alpen gebietsweise Regen. Für Teile des Alpenrandes warnt der Deutsche Wetterdienst bis Montagmittag vor heftigem Stark- und ergiebigem Dauerregen. Tiefstwerte 12 bis 8 Grad. Auch morgen zeitweise Regen, besonders in Franken und in Südbayern. Am Montag letzte Schauer. Am Dienstag längere sonnige Abschnitte. Tageshöchstwerte zwischen 13 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2022 19:00 Uhr