Das Wetter in Bayern: in der Nacht zeitweise Regen, in den Bergen Orkanböen, teils Glättegefahr

Das Wetter in Bayern: Von Westen her immer mehr Wolken und zunehmend regnerisch. Für die Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes gibt es Warnung vor Orkanböen. In der Nacht sind im Bayerischen Wald und an der unteren Donau auch glatte Straßen möglich. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen ebenfalls zeitweise nass. Bei 5 bis 14 Grad weiterhin windig. Nachts frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 19:00 Uhr