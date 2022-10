Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, Abkühlung auf 12 bis 8 Grad

Tausende Menschen in Deutschland demonstrieren gegen iranische Regierung

Berlin: In Deutschland sind tausende Menschen gegen die Regierung im Iran auf die Straße gegangen. In Berlin meldete die Polizei 5000 Teilnehmer, die sich mit den Aktivistinnen im Iran solidarisierten. In Hamburg waren es 4.000 Demonstranten, in Frankfurt am Main kamen nach offiziellen Angaben 2800 Menschen zusammen. Sie protestierten gegen die iranische Staatsführung und die systematische Diskriminierung von Frauen. Im Iran selbst kam es am 15. Tag der Proteste an mehreren Universitäten zu koordinierten Bildungsstreiks, dem sich auch Lehrende anschlossen. Bei einem stillen Sitzstreik in Teheran erinnerten die Teilnehmerinnen an die bisherigen Todesopfer. Auslöser der Unruhen war der Tod einer 22-Jährigen vor zwei Wochen. Sie war wegen eines angeblich zu locker gebundenen Kopftuchs festgenommen worden und wenig später gestorben. Was im Polizeigewahrsam geschah, ist unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2022 19:00 Uhr