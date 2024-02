Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, 8 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen, der sich von Unterfranken auf ganz Bayern ausbreitet. Abkühlung auf Tiefstwerte zwischen 8 und 3 Grad. Morgen und am Dienstag nur ab und zu sonnige Abschnitte. Am Mittwoch im Süden Sonne und Wolken; im Norden meist bewölkt, aber kaum Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 21:00 Uhr