Das Wetter in Bayern: in der Nacht zeitweise Regen, 13 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her Regen. Tiefstwerte 13 bis 10 Grad. Auch morgen viele Wolken und zeitweise nass. Maximal 15 bis 21 Grad. Am Donnerstag südlich der Donau sonnige Abschnitte, sonst bewölkt und vereinzelt Schauer oder Gewittern bei ähnlichen Temperaturen. Am Freitag freundlich, meist trocken und wieder wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2024 19:15 Uhr