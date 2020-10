Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, 10 bis 7 Grad

Studie sieht Krankenhäuser spätestens 2022 in finanziellen Nöten

Essen: Die Krankenhäuser in Deutschland werden nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI in zwei Jahren große finanzielle Probleme bekommen. In einer Studie des RWI heißt es, derzeit sorgten die Finanzspritzen des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Krise für eine Atempause. Spätestens 2022 würden die Folgen der Pandemie dann aber durchschlagen. Die RWI-Experten regen deshalb an, die ambulante und tele-medizinische Versorgung auszubauen und die Rettungsdienste zu stärken. Krankenhäuser sollten zentralisiert werden und ihre Angebote in Großkliniken bündeln. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft räumt ein, dass nicht alle Standorte in Zukunft benötigt würden. Die Entscheidung über Schließungen dürfe aber nicht durch Insolvenzen fallen, sondern müsse von den politisch Verantwortlichen getroffen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2020 19:00 Uhr