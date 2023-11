Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte zwischen 7 Grad an Untermain und Bodensee sowie 2 Grad in einigen Alpentälern. Morgen trüb und gelegentlich Regen. Mittwoch im Norden Frankens teils sonnig, sonst überwiegend bewölkt und am Vormittag in Alpennähe Schnee. Donnerstag in Richtung Alpen freundlich, sonst oft bewölkt, aber meist trocken. Höchstwerte 0 bis 10 Grad. Nachts gebietsweise leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 20:00 Uhr