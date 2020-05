Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise klar, 13 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Süden teils länger sonnig, im Norden wechselhaft mit ganz vereinzelten Schauern oder Gewittern. In der Nacht zeitweise klar, zum Morgen hin im nördlichen Franken Regen, Tiefstwerte 13 bis 8 Grad. Die Aussichten: Morgen im Norden regnerisch, im Süden erst zeitweise sonnig, später kräftige Schauer und Gewitter. Windig bei 11 bis 22 Grad. Dienstag und Mittwoch freundlich, in Alpennähe etwas Regen. Nur noch 8 bis 14 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 19:30 Uhr