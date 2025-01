Das Wetter in Bayern: In der Nacht Wolken und Regen bei 5 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht viel Regen; später mitunter auch klare Abschnitte bei Tiefstwerten zwischen 5 und ein Grad. Morgen wieder wolkig mit Schneefall in höheren Lagen bei lebhaftem Wind. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch zunächst wechselhaft mit einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 20:00 Uhr