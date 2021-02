Das Wetter in Bayern: In der Nacht windig, örtlich Glatteisgefahr, morgen regnerisch bei höchstens 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zumeist Wolken und lebhafter Wind, vereinzelt Regen, im nördlichen Franken und der nördlichen Oberpfalz auch Schnee oder gefrierender Regen mit Glatteis. Es kühlt ab bis auf -4 Grad. Morgen weiterhin windig und regnerisch bei Tageshöchstwerten zwischen -3 Grad im Landkreis Hof und +8 Grad im Chiemgau. Am Montag trüb mit Schneefällen, am Dienstag trocken mit sonnigen Abschnitten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 21:00 Uhr