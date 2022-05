Das Wetter in Bayern: In der Nacht Werte zwischen 9 bis 16 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht unterschiedlich bewölkt, in der Mitte und besonders im Süden Bayerns teils gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte 9 bis 16 Grad. Morgen im Norden sonnig, sonst Sonne und Wolken und südlich der Donau Regen. Am Wochenende anfangs an den Alpen noch Schauer- und Gewitterneigung, sonst meist sonnig bei Höchstwerten bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 20:00 Uhr