Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Tiefsttemperaturen zwischen 5 und - 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt und gebietsweise Regen. An den Alpen freundlicher. Dienstag und Mittwoch teils neblig, teils sonnig. Tageshöchstwerte 2 bis 10 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.11.2020 20:00 Uhr