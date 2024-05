Das Wetter in Bayern: In der Nacht weitgehend trocken bei Tiefstwerten von 10 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend lockert es in Unterfranken auf, sonst ist es bewölkt und vereinzelt kann es regnen. Tiefstwerte in der Nacht 10 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen weitgehend trocken und freundlich mit längerem Sonnenschein und einigen Wolken bei maximal 16 bis 23 Grad. Nur in Alpennähe morgen überwiegend bewölkt mit ganz vereinzelten Schauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 17:00 Uhr