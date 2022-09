Das Wetter in Bayern: In der Nacht weitere Regenfälle, Tiefstwerte 9 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt, gebietsweise auch Regen, im Norden und Osten anhaltend. In der Nacht weitere Schauer und Temperaturrückgang auf 9 bis 6 Grad. Morgen und am Dienstag wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenfällen. Zwischendurch auch Sonne. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. Am Mittwoch vielerorts sonnig und trocken, aber nicht wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 17:00 Uhr