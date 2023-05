Das Wetter in Bayern: In der Nacht weiter Regen bei 11 bis 5 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Tatverdächtiger nach Schüsse auf Werksgelände von Mercedes-Benz in U-Haft

Sindelfingen: Nach den tödlichen Schüssen in einem Mercedes-Werk ist gegen den 53-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwei Männer getötet zu haben. Das Motiv ist noch unklar. Der Verdächtige hatte ersten Erkenntnissen zufolge in der Früh das Werksgelände betreten und bei laufender Produktion auf die anderen Männer geschossen. Anschließend wurde er von Sicherheitsleuten überwältigt und an die Polizei übergeben. Mercedes Benz kündigte an, die Produktion in der Werkshalle in Sindelfingen bis einschließlich Sonntag ruhen zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2023 21:00 Uhr