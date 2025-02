Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Süden neblig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zumeist trocken und vor allem im Süden neblig. Es kühlt ab auf 1 Grad am Bodensee und -4 Grad im Bayerischen Wald. Tagsüber wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 0 und 7 Grad. Am Dienstag und Mittwoch gebietsweise Regen oder Schnee bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 00:00 Uhr