Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen neuer Regen

Das Wetter in Bayern: Der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Hagel an den Alpen. In der Nacht dann von Westen her neue Regenfälle. Tiefstwerte 19 bis 16 Grad. In den nächsten Tagen immer wieder Regen, im Süden auch länger anhaltend. Nachmittagstemperaturen morgen bis 27 Grad, danach nur noch bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 20:00 Uhr