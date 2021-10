Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her Regen

Nachrichtenarchiv - 20.10.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: im Lauf der Nacht zunehmend bewölkt, in Schwaben, Franken und der Oberpfalz regnerisch. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Morgen Vormittag noch Regenfälle, ansonsten Sonne und Wolken und sehr windig; der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den höheren Lagen der Mittelgebirge und des Bayerischen Walds. Freitag und Samstag trocken und zeitweise sonnig. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2021 23:00 Uhr