Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her Regen

Das Wetter in Bayern: Zunächst noch meist freundlich. Ab Mitternacht dann von Westen her vielerorts teils gewittriger Regen. Tiefsttemperaturen 19 bis 15 Grad. Tagsüber sowie am Mittwoch und Donnerstag mal bewölkt, mal länger sonnig. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 22 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 21:00 Uhr