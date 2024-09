Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her mehr Wolken, Tiefstwerte 8 bis 2 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht von Westen her mehr Wolken, Abkühlung auf 8 bis 2 Grad. Im Bayerischen Wald örtlich Bodenfrost. - Morgen und übermorgen wechselhaft mit Sonne und Schauern, am Mittwoch stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 17:00 Uhr