Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts Schauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Regenschauer, am Alpenrand dagegen meist trocken. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Tagsüber mehr Wolken als Sonne und weitere Schauer, teilweise Gewitter. Am Dienstag etwas sonniger. Am Mittwoch im Süden anfangs Regen, sonst trocken. Höchstwerte 11 bis 18 Grad, am Mittwoch kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 20:00 Uhr