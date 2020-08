Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts Regen, Tiefstwerte 15 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen in den Alpen und dem Alpenvorland. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Morgen in Unterfranken teils freundlich, teils bewölkt; im übrigen Bayern Regen. Höchstwerte 13 bis 23 Grad. Von Mittwoch an zunehmend sonniges Wetter bei 19 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 20:00 Uhr