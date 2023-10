Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst vielerorts Regen, später im Norden und in der Mitte zunehmend trocken. Örtlich Nebel. Tiefstwerte zwischen 11 Grad am Bodensee und 5 Grad im Bayerischen Wald. Tagsüber meist grau. Dabei zeitweise Regen und mitunter windig. 10 bis 15 Grad. Am Freitag und Samstag ähnlich. Nur im Süden ab und zu auch sonnig. Nachts weiterhin frostfrei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.10.2023 20:45 Uhr