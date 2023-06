Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar oder locker bewölkt

Kurzmeldung ein/ausklappen Notoperation von Papst Franziskus ist zu Ende

Rom: Papst Franziskus hat sich am Nachmittag einer Notoperation unterzogen. Wie der Heilige Stuhl am Abend mitteilte, dauerte der Eingriff bei dem 86-Jährigen drei Stunden und verlief ohne Komplikationen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurde er nach dem Eingriff im Bauch auf sein Privatzimmer im Gemelli-Krankenhaus gebracht. Wie der Vatikan vor dem Eingriff erklärt hatte, bestand die Gefahr eines Darmverschlusses. Der Papst wird den Angaben zufolge nun auf jeden Fall mehrere Tage in der Klinik verbringen. In der Gemelli-Klinik im Nordwesten Roms war Franziskus schon im Sommer 2021 operiert worden, auch damals wegen eines Darm-Leidens.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2023 18:45 Uhr