Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, 5 bis minus 1 Grad

Goldsteig rudert zurück: Glyphosat wird wieder verboten

Cham: Die Käserei Goldsteig rudert zurück und nimmt die Erlaubnis, dass ihre Landwirte das Pestizid Glyphosat verwenden dürfen, zurück. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Damit bleibt es also beim einstigen Glyphosat-Verbot, das Goldsteig vor Jahren verhängt hatte. Am Sitz der Käserei in Cham hatte es am Vormittag eine außerordentliche Sitzung der bäuerlichen Gremien von Goldsteig gegeben. Anlaß war die öffentliche Kritik, auch von Landwirten, am Wiedererlauben von Glyphosat. Das Unternehmen, an das insgesamt rund 2600 Landwirte aus Ostbayern und Tschechien ihre Milch liefern, erklärte, die Milchmengen seien aktuell und wohl auch mittelfristig mehr als knapp. Für einen Teil der Landwirte bedeute das Glyphosatverbot eine spürbare dauerhafte Einschränkung. So sei die Entscheidung vor einigen Wochen zustande gekommen, die man nun aber wieder zurücknehme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2022 18:00 Uhr