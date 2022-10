Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, 13 bis 6 Grad

Ministerien einigen sich auf Aufnahmeprogramm für Afghanen

Berlin: Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock haben sich auf ein Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghaninnen und Afghanen geeinigt. In einer gemeinsamen Mitteilung heißt es, pro Monat sollten etwa 1.000 Menschen nach Deutschland kommen können, die in Afghanistan in Gefahr seien. Dazu zählten etwa Personen, die wegen ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung verfolgt würden. Außerdem wolle man Menschen helfen, die durch ihre Tätigkeit in Politik oder Justiz um ihr Leben fürchten müssten. Bayerns innenminister Herrmann kritisierte die Entscheidung. Das sei Ländern und Kommunen in der aktuellen Überlastungssituation nicht zumutbar und ein völlig falsches Signal. Die Ampel-Koalition habe den Ernst der Lage nicht erkannt, so Herrmann.

