Das Wetter in Bayern: in der Nacht vereinzelte Schauer, Tiefstwerte 14 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer und Temperaturrückgang auf 14 bis 10 Grad. Tagsüber weiterhin unbeständig und zeitweise Regen bei lebhaften Winden. Ab und zu Sonnenschein, besonders im südlichen Bayern. Höchstwerte 13 bis 20 Grad, am Donnerstag nur noch 8 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2024 01:00 Uhr