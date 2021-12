Nachrichtenarchiv - 26.12.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnet oder schneit es vereinzelt in der Mitte und im Süden. Tiefstwerte plus 3 bis minus 7 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es vielerorts bewölkt mit Regen oder Schnee, sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen. Weiterhin recht mild.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2021 00:00 Uhr