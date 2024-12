Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schnee oder Schneeregen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weiter bewölkt, vereinzelt etwas Schneeregen oder Schnee. Die Tiefsttemperaturen zwischen +3 und -3 Grad. Die Aussichten: Tagsüber bleibt es wolkig und trüb, stellenweise Schneeregen oder Schnee. Nur in den Alpen kann es sonnig werden. Am Donnerstag zwar weiter wechselhaft, aber trocken. Tageshöchstwerte -1 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 20:00 Uhr