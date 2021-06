Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer oder Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern im südlichen Schwaben und in Teilen Oberbayerns. In der Nacht teils klar, teils wolkig und noch vereinzelt Schauer oder Gewitter, 15 bis 11 Grad. Morgen Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter. Von Donnerstag an im Norden freundlicher und meist trocken, im Süden weiter wechselhaft mit einzelnen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 20 bis 27 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.06.2021 19:45 Uhr