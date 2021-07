Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer bei Werten bis 12 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.07.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer, später im Westen zunehmend trocken bei Werten zwischen 12 und 10 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen im Osten letzte Schauer, sonst von Westen her Wetterbesserung. Am Samstag trocken mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Sonntag wieder Schauer und Gewitter. Nächtliche Tiefstwerte 15 bis 9 und Tageshöchstwerte 18 bis 25 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.07.2021 20:15 Uhr