Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft bewölkt, mitunter aber auch klare Abschnitte. Vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 2 bis 7 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Morgen und in den folgenden Tagen bei oft lebhaften Winden wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten und vereinzelten Schauern. Am freundlichsten noch ganz im Süden. Höchstwerte 9 bis 15, am Donnerstag 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2024 21:00 Uhr