Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer

Ampel kommt Union beim Bürgergeld entgegen

Berlin: Die Regierungsparteien nehmen Änderungen am geplanten Bürgergeld vor, um die angedrohte Blockade der Union im Bundesrat zu verhindern. So ist im Gesetz jetzt festgeschrieben, dass Leistungsempfänger beim Schonvermögen eine Selbstauskunft beifügen müssen, statt einer einfachen Erklärung. An der Höhe des Schonvermögens soll aber nichts geändert werden. Vor allem dies hatte die Union kritisiert. Änderungen soll es auch bei den Heizkosten geben. Diese werden nun nicht mehr uneingeschränkt in den ersten beiden Jahren ausbezahlt. Die SPD sprach von einem guten Kompromiss und forderte die Union zur Zustimmung auf. Das Bürgergeld soll am 1. Januar Hartz IV ablösen. Am kommenden Donnerstag stimmt der Bundestag darüber ab, der Bundesrat am 25. November.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 21:00 Uhr