Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: am Abend vereinzelt gewittrige Schauer und recht windig. In der Nacht kann es in Franken und am östlichen Alpenrand weiter regnen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: es bleibt windig. Morgen recht freundlich, am Donnerstag bewölkt und regnerisch. Tageshöchstwerte 14 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 18:00 Uhr