Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bedeckt, vereinzelt auch Regen oder Schnee bei minus 8 bis minus 13 Grad. Morgen und am Freitag oft bewölkt oder trüb, länger sonnig am ehesten in den Alpen und Hochlagen des Bayerischen Waldes. Vereinzelt wieder Regen oder Schnee, vielerorts aber trocken. Höchstwerte 0 bis 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2025 17:00 Uhr