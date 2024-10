Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Regen, Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Morgen viele Wolken und gelegentlich Regen, am Freitag mehr Niederschläge. Auch am Samstag Wolken und Regen, in Unterfranken und am Bodensee etwas freundlicher. Höchstwerte in den nächsten Tagen 8 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 20:00 Uhr