Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Nebel bei bis zu minus 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht örtlich neblig-trüb, sonst meist klar. Tiefstwerte 0 bis -5 Grad. Morgen im Süden nach örtlichem Nebel meistens sonnig, im Norden nach teils freundlichem Beginn zunehmend bewölkt und später örtlich Regen. Die Aussichten: Am Mittwoch und Donnerstag bayernweit bewölkt, häufig Regen und windig bei 3 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 19:00 Uhr